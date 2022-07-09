Bağcılar'da medikal ürün satan bir iş merkezinde yangın çıktı

Bağcılar Merkez Mahallesi Güngören Caddesi üzerindeki medikal ürünler satan bir iş merkezinin depo kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yan tarafta bulunana 3 katlı binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Çevrede ise büyük panik yaşandı. 1 saatlik çalışmanın sonunda itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan iş merkezi havadan da görüntülendi.

Yangını gören bir vatandaş, "Çatıda başladı. Sonra rüzgar nedeniyle yayıldı" dedi.

Armağan Yılmaz - Medeni Topaloğlu

