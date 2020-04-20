Bağcılar'da pazarlarda korona virüse karşı tek-çift uygulaması

Bağcılar Belediyesi korona virüsü tedbirleri kapsamında pazarlarda yeni bir çalışma başlattı. İlçede kurulan pazarlarda sosyal mesafe kuralının korunması için tek-çift numaralı pazar tezgahı uygulamasına geçildi.

İlk olarak 15 Temmuz Mahallesi'nde başlayan uygulamada karara göre , bir hafta tek numaralı pazar tezgahları açılacak, diğer hafta ise çift numaralı esnaf pazarda yerini alacak.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pazarın kurulduğu andan itibaren denetimlerini sürdürdü. Ekipler pazara gelen vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için sık sık uyarılarda bulundu girişlerde vatandaşların kurulan hijyen stantlarında ellerini dezenfekte etmesini istedi. Pazara gelen vatandaşların büyük çoğunluğu sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ettiği görülürken zabıta ekipleri tezgahlardaki ürünlerde seçmece olmaması için esnaf ev vatandaşlara ikazda bulundu.

“Çiftli olanlara bu hafta müsaade etmedik”

Pazarlardaki çalışmaların ikinci bir emre kadar bu şekilde devam edeceğini belirten zabıta görevlisi Resul Kurban, “Bu haftadan itibaren pazarlarımızın tamamında tekli ve çiftli uygulamaya geçtik. Çiftli olanlara bu hafta müsaade etmiyoruz sadece tekli rakamlara açtırdık. Vatandaşlarımızın daha rahat çalışması sosyal mesafenin sağlanması için hassas süreç geçene kadar bu şekilde devam edeceğiz” dedi.

“Sosyal mesafe kuralı daha iyi olacak”

Pazar çalışanlarından Orhan Taş uygulamanın çok yerinde olduğunu ifade ederek “Şu anda iyi gördük gayet de güzel gidiyor. Bu şekilde sosyal mesafe izolasyonu daha güzel oldu müşteri daha rahat gezebiliyor. Bu açıdan sosyal mesafe kuralını çok iyi görüyorum” diye konuştu.

Burhan Yıldırım ise “Bu tekli uygulamadan şu ana kadar memnunum. Geçen hafta çiftli uygulama vardı yürüyemiyorduk. Bu yüzden belediyeden yaptığı bu uygulamadan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Armağan Yılmaz

