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Bağcılar'da polisi şehit eden 4 kişi tutuklandı

Bağcılar'da polisi şehit eden 4 kişi tutuklandı
Bağcılar'da polisi şehit eden 4 kişi tutuklandı

Bağcılar’da polis memuru Erhan Gökteke’yi şehit eden şüpheli ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’, diğer 3 şüpheli ise ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan polis memurunu silahla vurarak şehit eden Serdar B. ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' ve ‘kasten yaralama', diğer 3 şüpheli Kadir A., Oğuzhan I. ve Reis B. ise ‘kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serdar B.'nin çıkartıldığı sulh ceza hakimliğinde de suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Bağcılar'da sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan ekipler, bir araçtaki 4 şüpheliyi takibe almıştı. Yüzyıl Mahallesi'ne geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu araçtan ateş açılması sonucu polis memurları Yunus Macar ve Erhan Gökteke yaralanmıştı. Ağır yaralanan evli ve 2 yaşındaki çocuk babası Erhan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Olayın ardından yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Serdar B. nöbetçi savcılığa, Oğuzhan I., Kadir A. ve Reis B. ise çocuk savcılığına sevk edilmişti.

Melike İnal
 

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