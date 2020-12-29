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Bağcılar'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Bağcılar'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı
Bağcılar'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Bağcılar’da seyir halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü başından vurularak ağır yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi aracında seyir halinde olan T.E'ye (29) silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu T.E. başından vurularak ağır yaralanırken, şahsın kullandığı araç park halindeki bir kamyona çarparak durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri T.E'yi ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 2 saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının gerçekleştiği yere gelen olay yeri inceleme ekipleri, üzerinde 4 kurşun girişi olan araç ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Furkan Tan

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