İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bağcılar'da silahlı çatışma: 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da silahlı çatışma: 3 kişi hayatını kaybetti
Bağcılar'da silahlı çatışma: 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar Otocenter’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda baba, oğlu ve bir akrabaları hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

Bağcılar'da silahlı çatışma: 3 kişi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, saat 17.30 sıralarında Bağcılar Otocenter'da yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Cemal D. ve oğlu Engin D. ile birlikte akrabaları Polat D.'nin içinde bulunduğu iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda Cemal D., oğlu Engin D. ve Polat D. olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise saldırıda vurulanları kontrol etti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu vurulan şahısların hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yapılan incelemelerin ardından cenazelerin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Veysel Ensar Gökçegözog
 

İLGİLİ HABER
Diyarbakırda silahlı çatışma: 2 ağır yaralı Diyarbakır'da silahlı çatışma: 2 ağır yaralı
İLGİLİ HABER
İzmirde iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı İzmir’de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.