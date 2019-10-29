Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre B.K. ve R.K., Ş.A. isimli şahsı bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren B.K. ve R.K. kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.