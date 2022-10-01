Bağcılar'da taksici, aracında unutulan çantayı sahibine teslim etti

Bağcılar'da taksicilik yapan Süleyman Dur isimli şoför, Basın Ekspres yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinden aldığı erkek yolcuyu Mahmutbey'deki iş yerine bıraktı. Daha sonra taksici Süleyman Dur, Esenler'de bir adresten 3 tane kadın yolcu alıp, başka adrese bıraktı. Kadınların çantayı görmesiyle taksici, önceki yolcunun unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine taksi sürücüsü Dur, çantanın önceki müşteriye ait olduğunu söyleyerek aldı. Taksici, kadın yolcuları bıraktıktan sonra durağa çantayı teslim etti. Durak yönetimi içinde pasaport, kimlik, ehliyet, banka kartları ile yaklaşık 29 bin TL olan çantanın Türkmenistan ile Türkiye vatandaşı olan Arslan Mamadov'a ait olduğunu belirledi.

Medeni Topaloğlu

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