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Bağcılar'da tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı

Bağcılar'da tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı
Bağcılar'da tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı

Bağcılar’da bulunan bir tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı. İçeride bulunan 3 kişi yaralanırken, atölyenin duvarının kısmen yıkıldığı anlar ve sokaktan geçen vatandaşların kaçma anı kameraya yansıdı.

Bağcılar’da tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı - Tıkla İzle

Olay, Bağcılar Güneşli Mahallesi 1431 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil atölyesine ait buhar kazanı büyük gürültüyle patladı.

İçeri de bulunana 3 işçi patlama sırasında yaralandı.Çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tedbir amaçlı binayı boşaltarak güvenlik önlemi aldı. Patlamanın etkisiyle atölyenin duvarında kısmen yıkılırken, pencerenin camları ise sokağa düştü.

O esnada sokaktan geçen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Atölyenin duvarının yıkılma anı ve vatandaşların kaçması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan atölye de ise büyük çaplı hasar meydana geldi.

Armağan Yılmaz - Hacer İnci
 

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