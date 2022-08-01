Bağcılar'da tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı

Olay, Bağcılar Güneşli Mahallesi 1431 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil atölyesine ait buhar kazanı büyük gürültüyle patladı.

İçeri de bulunana 3 işçi patlama sırasında yaralandı.Çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tedbir amaçlı binayı boşaltarak güvenlik önlemi aldı. Patlamanın etkisiyle atölyenin duvarında kısmen yıkılırken, pencerenin camları ise sokağa düştü.

O esnada sokaktan geçen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Atölyenin duvarının yıkılma anı ve vatandaşların kaçması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan atölye de ise büyük çaplı hasar meydana geldi.

Armağan Yılmaz - Hacer İnci

