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Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 kadın 6 şüpheli gözaltına alındı

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 kadın 6 şüpheli gözaltına alındı
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 kadın 6 şüpheli gözaltına alındı

Bağcılar’da uyuşturucu ticareti yapan şahısların evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3’ü kadın olmak üzere 6 şahsı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 3 kadın 6 şüpheli gözaltına alındı - Tıkla İzle

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demirkapı Mahallesinde bulunan bir ikamet adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 30.10.2022 tarihinde çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Ş.N.E., S.U., S.N.Ç. isimli kadın şahıslar ile Y.T., M.A.O. ve M.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Sadık Kahraman

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