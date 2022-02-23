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Bağcılar'da yürekleri ağza getiren görüntü

Bağcılar'da yürekleri ağza getiren görüntü
Bağcılar'da yürekleri ağza getiren görüntü

Bağcılar'da bir minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yapan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu anları hiç umursamayan minibüs şoförü ise yolcuların hayatını hiçe sayarak yoluna devam etti.

Bağcılar'da yürekleri ağza getiren görüntü - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar İstoç mevkisinde meydan geldi. Akşam vatandaşların iş çıkış saatinde minibüse kapasitesinden fazla yolcu alan bir minibüs şoförü yürekleri ağza getirdi. Vatandaşların üst üste kapılara asılarak yolculuk ettiği minibüs adeta ölüme davetiye çıkardı.

Yaşanan bu anlar ise yolda seyir halinde bulunan başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de minibüs şoförünün kapasitesinin çok üzerinde yolcu aldığı ve yolcuların minibüsün açık kapısında basamaklar da asılarak gittiği görülüyor.

Volkan Kayalar - Hacer İnci
 

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