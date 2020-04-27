İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağdat Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla doldu taştı

Bağdat Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla doldu taştı
Bağdat Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla doldu taştı

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi vatandaşlarla doldu taştı. Güneşi gören vatandaşlar adeta Bağdat Caddesine akın etti. Bazı vatandaşlar maske takmazken bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İstanbul'da korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle vatandaşlar bazı cadde ve sokaklara çıkarak yoğunluk oluşturdu.

Bağdat Caddesine adeta akın ederek dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Kimi vatandaşlar da restoran önlerinde kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, araç trafiğinin caddede önceki günlere göre arttığı görüldü.

Aykut Zor - Halit Arslan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.