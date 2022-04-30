İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bağdat Caddesi'nde Trabzonspor bayrağına izin vermediler

Bağdat Caddesi'nde Trabzonspor bayrağına izin vermediler
Bağdat Caddesi'nde Trabzonspor bayrağına izin vermediler

Trabzonspor taraftarlarının Kadıköy Bağdat Caddesi’ne Trabzonspor bayrağı asmak istemeleri, Fenerbahçe taraftarları tarafından engellendi.

Bağdat Caddesi’nde Trabzonspor bayrağına izin vermediler - Tıkla İzle

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun 35. haftasında, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantiledi. Bitiş düdüğü ile birlikte Trabzonsporlu taraftarlar Türkiye'nin bir çok ilinde şampiyonluk coşkusunu yaşamak için sokaklara indi. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ise Fenerbahçeli taraftarlar ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga yaşandı. Trabzonspor bayrağını caddeye asmak isteyen bordo-mavili taraftarlara sarı-lacivertli taraftarlar izin vermedi. Trabzonsporluların, tezahürat yapması ve kutlamalarına tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, bordo-mavi bayrakları da ele geçirdi. Tarafların bir süreli tartışması daha sonra kavgaya dönüşürken, araya giren vatandaşlar tarafından taraflar sakinleşti.
 

İLGİLİ HABER
Trabzonsporlu taraftarların Taksimde şampiyonluk coşkusu Trabzonsporlu taraftarların Taksim'de şampiyonluk coşkusu
İLGİLİ HABER
Trabzonspor Şampiyon! 38 yıllık özlem bitti Trabzonspor Şampiyon! 38 yıllık özlem bitti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.