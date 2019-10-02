Bağdat Caddesi'nde yaya geçidi nöbeti

Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi İstanbul'da da ‘Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' sloganıyla saat 13.00 - 15.00 arasında polis ekipleri, yaya geçitlerinde nöbet tuttu. İstanbul'da araç ve yaya trafiğinin en iç içe olduğu noktalardan biri olan Bağdat Caddesi boyunca tüm yaya geçitlerine konuşlanan polis ekipleri, vatandaşlara broşür dağıtarak trafikte yaya üstünlüğüne dikkat çekti. Yurt genelinde 200 bin kolluk kuvveti görevlisinin katıldığı uygulamalara bakan yardımcıları, valiler ve kaymakamlar da katılarak destek verdi.

Bilindiği gibi 2019 yılı, İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya öncelikli yıl ilan edilmişti. Yaya öncelikli trafik uygulamasının yasal zemine oturtulduğu 2018 yılı sonu itibarı ile trafik kazalarında yaya ölümlerinin oranı, araçta veya hastanede hayatını kaybedenlere göre çok yüksekti. Ayrıca trafik kazalarında meydana gelen can kayıplarının yaklaşık 4'te birini yayaya çarpma vakaları oluşturuyordu. Bu yıl ilan edilen seferberlikle, ölümlü trafik kazalarının mümkün olduğunca azaltılması hedefleniyor. Bir yandan da yaya öncelikli trafik uygulamasında başarılı olunması halinde, istatistiklerde AB ülkelerinden daha iyi bir noktaya gelineceği kaydediliyor.

Caner Evyapan - Metin Başar