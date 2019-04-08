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Bağdat Caddesi'ndeki silahlı saldırgan böyle kaçtı

Bağdat Caddesi'ndeki silahlı saldırgan böyle kaçtı
Bağdat Caddesi'ndeki silahlı saldırgan böyle kaçtı

Bağdat Caddesi’nde dün meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırganın olay yerinden kaçma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bağdat Caddesi’ndeki silahlı saldırgan böyle kaçtı - Tıkla İzle

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda İlhan Ünğan isimli bir kişi hayatını kaybetti. Sokak ortasında silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Ünğan'ın, cezaevinde bulunan Orhan Ünğan'ın kardeşi olduğu belirlendi. Aynı zamanda İlhan Ünğan, Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayı ile ilgili aranıyordu.

Saldırının ardından silahlı şahsın olay yerinden kaçma anları çevredeki bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde saldırganın koşarak kaçtığı görülüyor, ardından çevredeki vatandaşlar panikle oradan kaçıyorlar.  

Halit Arslan

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