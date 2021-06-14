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Bağdat Havalimanı'ndaki askeri üsse saldırı

Bağdat Havalimanı'ndaki askeri üsse saldırı
Bağdat Havalimanı'ndaki askeri üsse saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda bulunan askeri üsse saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Iraklı güvenlik yetkilileri, sabah erken saatlerde Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda yer alan askeri üssün havadan hedef alındığını belirtti. Bombaların üsse ait bir duvara isabet ettiğini kaydeden kaynak, saldırının herhangi bir can kaybına yol açmadığını ifade etti.

Öte yandan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara da dün 2 kez saldırı düzenlenmişti. Ülkenin güneyindeki Nasıriye kentindeki tırın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 3 güvenlik personellinin yaralandığı bildirilmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu

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