Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'nda Irak'a destek

Türkiye, Birleşik Arap Emirliği, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, İran, Irak ve Fransa katılımıyla Ürdün'ün başkenti Amman'da 2. Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı düzenlendi. Konferansa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile diğer ülkelerden temsilciler katıldı. Irak, Suriye, Lübnan, terörle mücadele, gıda ve enerji güvenliği ve İran ile ilgili konuların ele alındığı konferansta konuşma yapan Türkiye'nin Ürdün Büyükelçisi İsmail Aramaz, Türkiye'nin her alanda Irak'a yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Irak ile dengeli diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu dile getiren Aramaz, iki ülke arasındaki sorunların çözüme kavuşabileceğini söyledi. Türkiye'nin Irak'ın istikrarına destek verdiğini vurgulayan Aramaz, “Türkiye, Irak'ın bölge ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmasından yanayız” ifadelerini kullandı.

“Irak toprakları herhangi bir komşu ülkeye saldırmak için kullanılmasına izin verilmeyecek”

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise konuşmasında, güçlü ulusal ve bölgesel ortaklık inşası için hükümetinin açık program izlediğini söyledi. Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı kuruluşunun amacı, Irak ile bölgesel ve dost ülkeler arasındaki işbirliği ve ortaklığı güçlendirmek olduğunu ifade eden Sudani, ülkesinin bölgesel çevresiyle entegre bağlantısını sağlamak için hükümetinin açık program izlediğini söyledi. Sudani, özel sektörün geliştirilmesi aracılığıyla ülkesindeki işsizlik sorununa çözüm üretmek istediğini dile getirerek, ülkesinin topraklarının herhangi bir komşu ülkeye saldırmak için kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, ülkesinin Irak'ın güvenliği, egemenliği ve istikrarını sağlamak için verdiği sözü yeniledi. Irak'ın istikrarını sağlamak için komşularıyla sorunlarını çözmek gerektiğini söyleyen Macron, konferansa katılan tüm ülkelerin Irak ve bölgenin güvenliği ile huzurunun sağlanması için çaba harcadığını söyledi.

Ortak bildiri yayınladı

Konferansın ardından yayınlanan ortak bildiride, bölge ülkelerinin terörle mücadelede Irak'ın yanında olduğu ve konferansa katılan tüm ülkelerin terörü kınadıkları dile getirildi. Katılımcıların Irak'ın hukuk devleti olma yolundaki çabasını destekledikleri aktarılan bildiride, Irak'ın kalkınması ve ilerlemesi için destek verildiği vurgulandı. Bildiride, Irak'ın enerji, su, elektrik, gıda, sağlık güvenliği, ulaşım, altyapı projeleri ve iklim koruma dahil olmak üzere birçok alanda kapsamlı kalkınma ve ekonomik entegrasyon ile işbirliği inşa etme çabalarının desteklendiği ifade edildi.

Irak, Ürdün ve Mısır arasındaki üçlü işbirliğinin önemine değinilen bildiride, başta elektrik altyapı projeleri olmak üzere tüm ekonomik projelerde işbirliğinin gerektiği kaydedildi.

Abdulkadir Hacıoğlu



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