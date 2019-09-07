Bağdat'ta 5 patlamada: 12 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 5 ayrı patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar 4 ayrı bölgede meydana gelen patlamalarda toplamda 12 sivilin yaralandığını belirtti. Talibiye bölgesinde meydana gelen 2 ayrı patlamada 5 kişinin yaralanırken Belediyat bölgesindeki patlamada 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Babul-Şeyh bölgesindeki patlamada 2 kişinin, Şurta Rabia bölgesinde ise 2 diğer kişinin yaralandığı bildirdi.

Patlama sonrası olay yerlerinde güvenlik koridoru oluşturulduğu ve yaralıların en yakındaki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Abdulkadir Hacıoğlu