İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağdat'ta askeri üste patlama

Bağdat'ta askeri üste patlama
Bağdat'ta askeri üste patlama

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde yer alan askeri üste patlama meydana geldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki el-Seyidiye bölgesinde bulunan Sakar Askeri Üssü'nde patlama meydana geldi. Üsten yükselen dumanlar Bağdat'ın birçok yerinden görülürken, patlamanın üssün cephaneliğinde meydana geldiği iddia edildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, tarafından yapılan açıklamada Bağdat'ın güneyinde yer alan el-Seyidiye bölgesindeki Sakar askeri üssünde art arda 2 patlamanın meydana geldiği duyuruldu. Güvenlik Ağı, patlamaya ilişkin detaylı bilginin verileceğini aktardı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye giden tüm yollar kapatıldı.

Abdulkadir Hacıoğlu - Hamad Alnajjar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.