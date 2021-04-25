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Bağdat'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 82 ölü, 110 yaralı

Bağdat'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 82 ölü, 110 yaralı
Bağdat'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 82 ölü, 110 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 82 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı.

Bağdat’ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın: 82 ölü, 110 yaralı - Tıkla İzle

Irak'ın başkenti Bağdat'ta korona virüs hastalarının kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesinde çıkan yangında 82 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğü kaynakları, yaklaşık 100 hastanın da yangından kurtarıldığını aktardı. Yangın sırasında hastane önünde toplananlar hastaları kurtarmak için bina pencerelerine tırmanarak sivil savunma ekiplerine yardım etti.

Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı ve alevlerin kısa bir sürede hastane binasına yayıldığı belirtildi. En az 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Halit Al-Muhanna açıklama yaptı

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Halit Al-Muhanna, Irak devlet televizyonuna yaptığı açıklamada İbni el-Hatip hastanesinde dün gece çıkan yangında 82 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını söyledi. Al-Muhanna, olayın bir sabotaj olmadığını belirtti.

Irak hükümeti yangında hayatlarını kaybedenler için ülkede 3 günlü yas ilan ederken Sağlık Bakanlığı hastane müdürü ve diğer yetkililerini görevden alındığını duyurdu. Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıkmıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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