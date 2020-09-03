İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağdat'ta İngiliz merkezli güvenlik şirketine roketli saldırı

Bağdat'ta İngiliz merkezli güvenlik şirketine roketli saldırı
Bağdat'ta İngiliz merkezli güvenlik şirketine roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İngiltere merkezli bir güvenlik şirketine roketli saldırı gerçekleştirildi.

Irak güvenlik kaynakları, başkent Bağdat'taki el-Kadisiye semtinde yer alan İngiltere merkezli G4S Güvenlik Şirketine bir adet Katyuşa roketinin düştüğünü bildirdi. Saldırı sonucu şirket binasında büyük hasar oluşurken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İran yanlısı bazı kaynaklar ise saldırıda İngiliz askeri ile 2 Iraklı güvenlik mensubunun yaralandığını iddia etti.

Irak'ın güneyindeki Babil kentinde dün ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine lojistik sağlayan tırı hedef alan bombalı saldırıda da 1 kişi yaralanmıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.