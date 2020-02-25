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Bağdat'ta korona virüsü alarmı

Bağdat'ta korona virüsü alarmı
Bağdat'ta korona virüsü alarmı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta korona virüsü taşıdığı şüphesiyle 2 kişinin karantinaya alındığı belirtildi.

Irak Meclisi Sağlık Komisyonu Üyesi Cevat el-Musevi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü taşıdıklarından şüphelenilen 2 kişinin Bağdat'taki el-Yermuk Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu kişilerin sağlık kontrolü ve gereken muayeneden geçeceğine dikkat çeken el-Musevi, her ihtimale karşı karantinaya alındıklarını söyledi.

Bağdat'taki Kerh Sağlık Merkezi dün yaptığı açıklamada el-Yermuk Hastanesinde korona virüsü vakası bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Ülkenin güneyindeki Necef kentinde dün İran uyruklu bir kişiye korona virüsü teşhisi konulmasıyla Irak'ta ilk kez korona vakası görülmüştü.

Abdulkadir Hacıoğlu 

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