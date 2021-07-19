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Bağdat'ta patlama: 22 ölü

Bağdat'ta patlama: 22 ölü
Bağdat'ta patlama: 22 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada can kaybı 22’ye, yaralı sayısı ise 47’ye yükseldi.

Bağdat’ta patlama! - Tıkla İzle

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki el-Vehilat halk pazarında patlama meydana gelmişti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, el-Vehilat halk pazarında terör saldırısı meydana geldiği ve patlamanın el yapımı bomba düzeneğinden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin patlama bölgesinin güvenliğinden sorumlu yetkilinin tutuklanmasına karar verdiği aktarıldı.

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Abdulkadir Hacıoğlu
 

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