İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağdat'ta patlama: 3 yaralı

Bağdat'ta patlama: 3 yaralı
Bağdat'ta patlama: 3 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta askeri konvoyu hedef alan 2 patlamada 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Irak polis kaynakları, Bağdat'a bağlı Ebu Garib ilçesinde askeri konvoyu hedef alan 2 patlamada 3 askerin yaralandığını belirtti. Patlama sonrası olay yerinde operasyon başlatılırken yaralı 3 asker hastanelere kaldırıldı.
Irak'ın başkenti ile Sünni nüfusunun çoğunlukta bulunduğu bölgelerde 2003'ten bu yana patlamalar meydana geliyor. Saldırıların çoğunu hiçbir taraf üstlenmese de Iraklı yetkililer saldırıların arkasında 2014 - 2017 yılları arası ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu iddia ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.