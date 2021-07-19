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Bağdat'ta patlama: 33 ölü

Bağdat'ta patlama: 33 ölü
Bağdat'ta patlama: 33 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada can kaybı 33’e, yaralı sayısı ise 61’e yükseldi. Meydana gelen patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki el-Vehilat halk pazarında patlama meydana gelmişti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e, yaralıların sayısı ise 61'e yükseldi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, el-Vehilat halk pazarında terör saldırısı meydana geldiği ve patlamanın el yapımı bomba düzeneğinden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin patlama bölgesinin güvenliğinden sorumlu yetkilinin tutuklanmasına karar verdiği aktarıldı.

Canlı bomba tarafından gerçekleştirildi

Adını vermek istemeyen Iraklı bir güvenlik yetkilisi, Şii nüfusunun yoğun olduğu bölgede meydana gelen patlamanın patlayıcı kemer takan canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Yetkili, parçalanmış cesetler arasında bir kadına ait kimliğin bulunduğunu açıkladı. Terör saldırısında yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu belirten yetkili, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini ifade etti.

Abdulkadir Hacıoğlu

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