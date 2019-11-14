Bağdat'ta protestoculara gaz bombası atılması sonucu ölü sayısı 3'e yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir aydır devam eden hükümet karşıtı protestolarda güvenlik güçleri gaz bombası kullanmaya devam ediyor. Tahrir Meydanı'ndan sonra Hellani Meydanı'na yerleşen protestocuları bölgeden çıkarmak isteyen güvenlik güçleri, sabah erken saatlerde yine gaz bombasıyla müdahalede bulununca hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Protestolarda 50'den fazla kişi de boğulma tehlikesi geçirdi.

Irak Yüksek Yargısı yaptığı açıklamada tutuklu sayısına dair bilgi vermezken, bin 648 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi. Ayrıca söz konusu kişilerin kamu mallarına ve özel mallara zarar vermediklerini ifade etti.

Irak'taki protestolarla ilgili bir başka açıklama da Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden geldi. Irak güvenlik güçlerini yaralı protestoculara yardım etmeye çalışan ambulanslara ateş açmakla suçlayan İnsan Hakları İzleme Örgütü, 25 Ekim'den bu yana güvenlik güçlerinin ambulans, tıbbi ekipler ve çadırlara ateş açarak gaz bombası attığını belirtti.

Ülkenin güneyinde ise öğrencilerin ve eğitim kadrolarının 3 gün önce başlattıkları grev devam ediyor. Irak Öğretmenler Sendikası'nın yaptığı çağrı üzerine başlayan grev Bağdat, Basra, Necef, Kerbela, Zikar, Müsenna, Divaniye, Babil ve Vasıt illerinde sürüyor.

Abdulkadir Hacıoğlu