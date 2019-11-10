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Bağdat'ta protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma

Bağdat'ta protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma
Bağdat'ta protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma

Irakk’ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma yaşandı.

Irak'ta bir aydan fazla süredir düzenlenen protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı artarken başkent Bağdat'ta protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Güvenlik güçleri, protestocuların hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korumalı Yeşil Bölge'ye giden köprüleri geçmelerini engellemek için kurduğu beton barikatları kaldırması üzerine sert müdahalede bulundu. Gaz bombası ve gerçek mermi kullanan güvenlik güçlerine protestocular taş atarak karşılık verirken meydana gelen olaylarda 17 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Protestocular hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korumalı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışırken güvenlik güçleri ise protestocuları Tahrir Meydanı'nda tutmaya çalışıyor. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 301 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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