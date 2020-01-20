Bağdat'ta protestolar yeniden alevlendi

Irak'ta 3 aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı protestolar yeniden şiddetlenirken, ülkenin güney kentlerinde başlatılan protestolar Bağdat'ta da alevlendi. Güney kentlerinde devlet kurumlarının mesai yapmasını engelleyen protestocular, Bağdat'ta ise Muhammed el-Kasım otobanının lastikler yakarak kapattı. Kalabalığı dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin biber gazı ile müdahalesi sonucu 27 kişi gazdan etkilendi. Gazdan etkilenenler hastanelere kaldırılırken, Bağdat'ın kuzeyindeki el-Binuk ve el-Talibiye semtlerinde meydana gelen 2 ayrı patlamada biri kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Abdulkadir Hacıoğlu