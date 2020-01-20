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Bağdat'ta protestolar yeniden alevlendi

Bağdat'ta protestolar yeniden alevlendi
Bağdat'ta protestolar yeniden alevlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta eylemcilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gazdan etkilenen 27 kişi hastanelik olurken, kentte meydana gelen 2 ayrı patlamada ise 3 kişi yaralandı.

Irak'ta 3 aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı protestolar yeniden şiddetlenirken, ülkenin güney kentlerinde başlatılan protestolar Bağdat'ta da alevlendi. Güney kentlerinde devlet kurumlarının mesai yapmasını engelleyen protestocular, Bağdat'ta ise Muhammed el-Kasım otobanının lastikler yakarak kapattı. Kalabalığı dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin biber gazı ile müdahalesi sonucu 27 kişi gazdan etkilendi. Gazdan etkilenenler hastanelere kaldırılırken, Bağdat'ın kuzeyindeki el-Binuk ve el-Talibiye semtlerinde meydana gelen 2 ayrı patlamada biri kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Abdulkadir Hacıoğlu

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