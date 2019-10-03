İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta başlayan ve ardından Irak’ın birçok kentine sıçrayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ve ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, sabah saat 5'te Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Irak Başbakanı Abdülmehdi, kararın ülkedeki siyasi tarafların gerçekleştirdiği toplantıda alındığını belirterek, “Sokağa çıkma yasağı kararı, düzeni, iç güvenliği, kamu malını, göstericileri güvenlik güçlerine saldıran provokatörlerden korumak ve erbaini ziyaretinin düzenlenmesi amacıyla alındı” dedi.

Abdülmehdi açıklamasında, sokağa çıkma yasağının uçakla yolculuk yapacak kişileri, hastane ile elektrik kurumları gibi çalışanları kapsamadığını kaydetti.

Abdulkadir Hacıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.