İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye ikinci saldırı

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye ikinci saldırı
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye ikinci saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına 4 füze düştü.

Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye ikinci saldırı - Tıkla İzle

Bağdat polisi, aralarında ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu yabancı misyonların yanı sıra, hükümet konaklarının da bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına 4 adet Katyuşa füzesi düştüğünü belirtti. Saldırıda, 3 sivilin evlerine füze düşmesi sonucu yaralandığı bildirilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Saldırının ardından ABD Büyükelçiliği'nden siren sesleri geldiği kaydedildi.

Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı'nda perşembe günü İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi üzerine İran, intikam yemini etmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu - Muhammed Rabah - Ammar Jabar Ali

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.