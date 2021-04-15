Bağdat'taki bomba yüklü aracın patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 4 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı. Saldırıda kullanılan aracın patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen patlama anı, patlamanın şiddetini gözler önünü serdi.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın intihar bombacısının kullandığı bombalı araçla meydana geldiği aktarılırken, bomba uzmanlarının yaptıkları soruşturma doğrultusunda patlayıcı taşıyan aracın hareket ettikten kısa bir süre sonra infilak ettiği belirtildi. Patlama ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Abdulkadir Hacıoğlu