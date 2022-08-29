Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye havan topu düştü

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren şiddet olayları devam ederken, başkent Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye çok sayıda havan topu düştü. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmezken, Yeşil Bölge ve çevresinde ise silahlı çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Irak basınında yer alan haberlerde, silahlı çatışmaların Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam ile güvenlik güçleri arasında yaşandığı belirtildi.

Can kaybı 12'ye yükseldi

Irak basınının sağlık yetkililerine dayandırdığı haberlerde, devam eden şiddet olaylarında can kaybının 12'ye yükseldiği belirtilerek, yaralı sayısının 200'den fazla olduğu ifade edildi.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr açlık grevine başladı

Sadr Grubu yöneticilerinden Hassan el-Adari sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın bugün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de güvenlik güçleriyle destekçileri arasında meydana gelen şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığını duyurdu. El-Adari, Sadr'ın şiddet olayları ve silah sesleri dinene kadar açılık grevine devam edeceğini ifade etti.

Sadr'ın siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından destekçileri Yeşil Bölge'ye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu

