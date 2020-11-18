Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı : 1 ölü, 5 yaralı

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, hükümet konakları ve ABD Bağdat Büyükelçiliği binasının yer aldığı Yeşil Bölge'ye 7 adet katyuşa roketi düştüğü aktarıldı. Roketlerin 4'nün Yeşil Bölge'ye ve diğerlerinin Bağdat'taki Tıp Hastanesi ile el-Zevra Bahçesi yakınlarına düştüğü belirtilen açıklamada, saldırı sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Kendilerine Irak Direniş adı veren grup Ekim ayının 10'nunda ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi için saldırılarına ara verdiğini duyurmuştu.

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'ndan Yeşil Bölge saldırısı açıklaması

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'yi hedef alan ve bir çocuğun ölmesi 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan roketli saldırıya ilişkin Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Hükümetin yabancı askerleri ülkeden çıkarmak için göstermiş olduğu çabalar sonucu yüzlerce yabancı askerin çekileceğini ilan ettiğini kaydeden açıklamada yasa dışı bazı güçlerin, ülkenin egemenliğini sağlama yolundaki adımlarını baltalamakla suçladı.

Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresini hedef alan ve bir çocuğunun ölümü ile 5 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınayan Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, saldırganların cezasız kalmayacağını belirterek, “Saldırganları yakalayıp adalete teslim etmek için güvenlik güçlerimiz çalışma başlattı” ifadeleri kullanıldı.

Abdulkadir Hacıoğlu