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Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı
Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendi.

Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı - Tıkla İzle

Irak'ta roketli saldırılar devam ediyor. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliği binasının yanı sıra hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Yeşil Bölge yakınlarındaki el-Cadiriye bölgesine 1 adet katyuşa roketinin düştüğü kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu can ve mal kaybını yaşanmadığı aktarıldı. Güvenlik Ağı, saldırının başkentteki el-Dore otobanı üzerinden yapıldığını açıkladı.

Öte yandan ABD, saldırıların İran yanlısı Şii silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Abdulkadir Hacıoğlu

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