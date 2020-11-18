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Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırı sonucu araçlar alev aldı

Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırı sonucu araçlar alev aldı
Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırı sonucu araçlar alev aldı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’ye yönelik gerçekleştirilen roketli saldırının bölgede hasara yol açtığı bildirildi. Saldırı sonrası araçların alev aldığı görüldü.

Hükümet konaklarının ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 4 katyuşa roketi düştüğü duyurulmuştu. Roketlerin Irak ordusu lojistik desteği, Bağdat Polis Komutanlığı karargahı ve Milli Güvenlik binaları yakınlarına düştüğü belirtildi. Saldırı sonucu birçok sayıda araç hasar meydana geldiği aktarılırken, can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki birçok aracın yandığı görüldü.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, saldırının Bağdat'taki 2. Emin bölgesinden yapıldığı duyuruldu.

Abdulkadir Hacıoğlu

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