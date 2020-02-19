Bağımsız belediye başkanı AK Parti'ye geçti, rozetini Erdoğan taktı

Bolvadin ilçesinin bağımsız Belediye Başkanı Fatih Kayacan AK Parti'ye geçti. Rozetini ise bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

"AK Parti'nin belediye sayısı Afyonkarahisar'da 35'e yükseldi"

AK Parti Genel Merkezi'nin Kayacan'ın geçişine onay vermesi ile birlikte AK Parti'nin Afyonkarahisar'da 34 olan belediye sayısı 35'e yükseldi. Toplantıya Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ile birlikte, Afyonkarahisar milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan katıldı.

Daha önce il başkanlığına talepte bulunan Kayacan'ın müracaat dosyası, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve milletvekillerinin istişareleri neticesinde değerlendirilmek üzere AK Parti Genel Merkezine gönderilmişti.

Hayati Kanat

