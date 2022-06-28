Bağışıklığı güçlendirmek için nöral terapi

Medical Park Ordu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Tuba Kurt, vücut ağrılarının nöral terapi yöntemiyle giderilebildiğini söyledi. Günümüzde etki mekanizması klinik çalışmalarla ortaya konulmuş olan nöral terapinin her yaşta hastaya uygulanabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Ayşe Tuba Kurt; “Tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi hastalıklar tedaviye engel değildir. Sadece kan sulandırıcı kullanan hastalarda bazı uygulamalarda dikkatli olunması gerekir. Nöral terapi, gebe ve emziren anneler dahil herkese uygulanabilir. Sadece myastenia graves gibi kas hastalarına uygulanması tavsiye edilmez. Kan sulandırıcı ilaç kullananlarda ise dikkatli olunmalıdır. Tedavinin kaç seans uygulanacağı hastaya göre değişir. Bu durumun sebebi, geçirilen hastalığın şiddetinin ve hastaların iyileşme kabiliyetlerinin farklı olmasıdır. Bu nedenle nöral terapi, birinci ile beşinci seans arasında etki göstermeye başlar. Seanslar arasında en az 48 saat bulunmalıdır“ şeklinde konuştu.

Ağrı hemen geçmektedir

Nöral terapinin bir enjeksiyon tedavisi olmasına rağmen beklenen etkinin verilen ilaçtan değil, uygulanan bölge ve ilacın oluşturduğu regülasyondan sağlandığını söyleyen Uzm. Dr. Ayşe Tuba Kurt; “Tüm bu özellikleri nedeniyle nöral terapi hastalığın hem oluşma hem de gelişme dönemlerinde tedaviye katkı sağlamaktadır. Kullanılan ilaç kortizon içermemektedir. İlaçlar serum fizyolojik denen vücut sıvısına eşdeğer sıvılarla daha da seyreltilerek kullanılır. Uygulamada birkaç teknik kullanılır. En fazla kullanılan teknik insülin ve mezoterapi iğneleri ile yapılan cilt altı uygulamalardır. Ayrıca kas içi, ganglion, eklem içi ve derin uygulamalar da mevcuttur. Uygulama sırasında hafif ağrı hissedilmekle beraber verilen ilaç zaten lokal anestezik olduğu için ağrı hemen geçmektedir“ ifadelerini kullandı.

Komplikasyon gelişmez

Uygun tekniklerle, dikkatli bir şekilde ehil elde yapılan nöral terapide majör komplikasyon beklenmediğini söyleyen Uzm. Dr. Ayşe Tuba Kurt, “Ancak kanama bozuklukları olanlar, kan sulandırıcı kullananlarda uygulama sonrası kanama olabileceği için bazı teknikler kullanılmaz. Nöral terapide lokal anestezikler kullanıldığı için bu ilaçlara allerjisi olan hastaların yaptırması uygun değildir ancak bu oldukça nadir rastlanan bir durumdur ve şüphelenildiği takdirde tedavi öncesi kolaylıkla test edilebilmektedir” dedi.

Nöral terapi ile tedavi edilebilen hastalıklar

Oldukça geniş bir kullanım alanı olan nöral terapinin kısa sürede cevap alınabilecek bir tedavi şekli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ayşe Tuba Kurt, nöral terapiyle tedavi edilebilen hastalıkları şöyle sıraladı:

“Migren ve baş ağrıları, bel ve boyun fıtıkları, fibromiyalji ve diğer yumuşak doku romatizmaları, kronik yorgunluk sendromu, omurga ve eklem kireçlenmeleri ve ağrıları, tenisçi dirseği, golfcü dirseği gibi dirsek problemleri, sinir basısına bağlı hastalıklar (karpal tünel sendromu), fasiyal paralizi (yüz felci), trigeminal nevralji, huzursuz bacak sendromu, bacaklarda dolaşım bozuklukları, diyabet gibi hastalıklara bağlı gelişen nöropatik ağrılar, zona hastalığı, bağırsak hastalıkları (irritabl kolon sendromu, kronik kabızlık, gaz şikayetleri), uyku bozuklukları, stres, anksiyete bozuklukları, kronik pelvik ağrılar, menopoz yakınmaları, adet düzensizlikleri, sağlıklı yaşam için toksinlerden arınma ve antiaging, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi.“

Metin Akyürek