Bağışlanan organlarıyla 7 hastaya umut oldu

31 yaşındaki Yusuf Işık, 4 gün önce beyin kanaması nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kaldırıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde yoğun bakıma alınan Işık'ın dün sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi Işık'ın organlarını bağışlama kararı verdi. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Samsun'dan gelen ekip tarafından yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından Işık'ın kalp, karaciğer, dalak, böbrekleri ve korneaları alındı. Alınan organlar, nakil bekleyen hastalar için İstanbul, Ankara, Samsun ve Erzurum'a gönderildi.