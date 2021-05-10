Bagok Dağı kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu, insansız hava aracı ile yer tespiti yapılan 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesi maksadıyla sözde Bagok kırsalı Nusaybin ilçesi Berman ormanları kırsalında jandarma özel harekat ve komando timlerinin katılımı ile hava destekli Eren-5 Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı operasyonunun icra edildi. Hava destekli icra edilen operasyonda iki farklı noktada 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından 2'sinin bayan olduğu, diğer 5 teröristin ise erkek olduğu bildirildi. Jandarma özel harekat ve komando timleri tarafından icra edilen arama tarama faaliyetinde, 7 bölücü terör örgütü mensubunun cesedi, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet Glock marka tabanca, mühimmat, gece görüş dürbünü ve muhtelif sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği öğrenildi.

Ölü olarak ele geçirilen 7 teröristin kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, delil niteliğinde olan malzemelerin muhafaza altına alındığı, bölgedeki operasyonların aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Kübra Nur Atik