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Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu
Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlip’te rejim güçlerine yönelik düzenlediği ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde Fetih Suresi okundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerine düzenlediği Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazından önce Fetih Suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medya hesabından, İdlib'e düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresinin okunacağını duyurmasıyla vatandaşlar, sabah namazında camilerde bir araya geldi.
Eyüp Sultan Cami'nde buluşan vatandaşların elleri semaya kalktı, Mehmetçiklerin başarısı için dualar edildi.
Okunan sureye cemaat de eşlik ederken, vatandaşların çocuklarıyla katılarak dua etmesi dikkat çekti.
Medeni Topaloğlu

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