‘Baharın Habercisi', İş Sanat'ın sosyal medya kanalında yer alacak

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde gerçekleşen Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın 22'inci sezondaki ilk konseri 20 Ocak saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalında klasik müzikseverlerle buluşacak. Orkestra şefliğini Hakan Şensoy'un yaptığı konserin solistleri klarinet sanatçısı Orçun Civelek ve trompetçi Cem Sevgi olacak. Konserin repertuvarında, Johann Caspar Ferdinand Fischer'ın ‘Baharın Habercisi', Johann Baptist Georg Neruda'nın ‘Mi Bemol Majör Trompet Konçertosu'nun yanı sıra Daniel Wolf'un Klarinet ve Yaylılar için bestelediği konçerto Türkiye prömiyerini yapacak.

Konserin solistlerinden klarinet sanatçısı Orçun Civelek ilk konserini 8 yaşında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde verdi. Yurt içi ve yurt dışında önemli şef ve orkestralarla gerçekleştirdiği konserlerin yanı sıra resital ve oda müziği çalışmalarını da sürdürüyor. 2017 yılında Donizetti ödüllerinde ‘Yılın Üflemeli Çalgılar Yorumcusu' ödülüne layık görülen Civelek, halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda klarinet grup şefi olarak görev almaktadır.ö

Trompet sanatçısı Cem Sevgi, klasik müzik yorumculuğunun yanı sıra, 2003 Yılında Avrupa Karma Jazz Orkestrası'nda baş trompetçi olarak Danimarka, Almanya ve İtalya turnelerinde yer aldı. Kurucusu olduğu ‘Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Bakır Sazlar Beşlisi' ile yurtiçi ve yurtdışında konserler veren sanatçı, halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda trompet grup şefi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Milli Reasürans Oda Orkestrası konseri, ilk gösteriminden itibaren sezon boyunca İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilecek.