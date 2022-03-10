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Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı
Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı

Göç yolculuğu sırasında Arnavutköy'deki çimenlik alanlara konan yüzlerce leylek kar yağışına yakalandı. Dondurucu soğukta hayatta kalma mücadelesi veren leylekler dron ile görüntülendi.

Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı - Tıkla İzle

Baharın yaklaşmasıyla birlikte Avrupa yolculuğu başlayan leylek İstanbul'da mola vermişti. Göç yolculuğu sırasında Arnavutköy'deki boş alanlara konan leylekler kar yağışına yakalandı.

Dondurucu soğukta zor anlar yaşadıkları gözlenen leylekler havadan görüntülendi.

Batuhan Toprak
 

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