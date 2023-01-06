Bahattin Duran: 'Bu bir seferliğe mahsustu' demekle kimse ikna olmaz'

Cüneyt Çakır ve Tarık Ongun ile birlikte 2015'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final, 2014 ve 2018'de Dünya Kupası'nda yarı final mücadeleleri de dahil olmak üzere yüzlerce maça çıkan FIFA kokartlı eski yardımcı hakem Bahattin Duran, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Gaziantep FK -Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray müsabakalarının VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamasını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

"TFF kendi kendine problem oluşturdu"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından; 'Sadece bir defaya mahsustu. Hollanda ve İngiltere'de yayınlandı. Ama bir daha yayınlanmadı. Çocuk oyuncağı değil bu' açıklamasına değinerek sözlerine başlayan Bahattin Duran, "TFF yaptıklarının çok yanlış olduğunu fark etti. Kayıları açıklamadan önce, 'Bu kayıtlar, kamuoyunda çok büyük tepkiye sebep olan iki tane hakem hatasıyla ilgili yalnızca bir defaya mahsus yapılacaktır' ön başlık atmalılardı. Çocuk oyuncağı değilse baştan söylenecekti, bir seferlik açıklıyoruz diye. Artık takımları tutamazsınız. Açıklamayacak olsalar bile kendilerine, MHK'ye ve hakemlere çok zarar verdiler. Bu çok hızlı verilmiş bir karardı, yanlış yaptılar. İki gün sonra, 'Bu bir seferliğe mahsustu' demekle kimse ikna olmaz. TFF kendi kendine problem oluşturdu" ifadelerini kullandı.

"Bunu Cüneyt Çakır ya da Fırat Aydınus'a yapamazsın"

Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi Özgüç Türkalp'in ofsayt pozisyonlarındaki hatalı kararlarına ilişkin ise FIFA kokartlı eski yardımcı hakem Duran, "Hakemlik, yardımcı hakemlik ile ilgili bir olay değil. Kaç senedir VAR hakemisin, VAR'ın başından beri o odadasın. Türkiye'nin en kritik maçlarında görev yaptın. Hakemliğin 11. kuralı ofsayttır. Bugün aday hakemlere sorarsan bunun cevabını verirler. Yapılan şey yorum hatası da değil. Mesela Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki pozisyonla ilgili yorum hatası yapılırsa bunu kabul ederim. Ama zaten yorum hatası olan pozisyona VAR karışmıyor. Sen burada Oyun Kuralları Kitabı'nın 11. maddesinin 1. cümlesini bilmiyorsun. Bir de Yatabare'nin pozisyonunda 'Ofsaytımsı' diye bir kelime var. O Türk Dil Kurumu'na yeni bir kelime olarak girdi zaten. Erkan Özdamar soruyor, 'Ofsayt mı?' diye. O da tecrübesizlik işte. Sen bunu Cüneyt Çakır ya da Fırat Aydınus'a yapamazsın. Çizgiyi çizemediklerinde, 'Tamam golü veriyorum' deyip verirlerdi" şeklinde konuştu.

"Artık yardımcı hakemleri VAR odasına alırlar"

Yaşanan bu olaylardan sonra artık yardımcı hakemlerin de VAR odasına alınacağı düşüncesinde olduğunu vurgulayan Bahattin Duran, "Çok değerli hakem kökenli arkadaşlar da var. Zaten bu arkadaşlar hem VAR hem AVAR görev de yapıyorlar. Orada çok başarılı hakem kökenli AVAR'lar da var. Tabii yardımcı hakem olup ofsaytla ilgili VAR odasında çok hata yapmış arkadaşlar da var. İdeali şu bence; 2 tane AVAR olur, 1 tane VAR olur. AVAR 2 sadece ofsaytlara bakar" diye konuştu.

"Bildiğim kadarıyla UEFA'dan bir izin almaya gerek yok"

'VAR kayıtlarının açıklanması için UEFA'dan izin almaya gerek var mı?' sorusuna Duran, şu cevabı verdi:

"Bildiğim kadarıyla UEFA'dan bir izin almaya gerek yok. Bunlar çok teknik konular. Ben hakemlik yaptığım dönemde hiç yöneticilik yapmadım. Ama UEFA, federasyonlara bırakıyor, tavsiye olarak açıklanmamasını öneriyor diye biliyorum."

"TFF, iki tane FIFA yaptığı çok nadide çiçeği kopardı"

Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının hakemleri Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'ın FIFA kokartlarının geri alınıp alınmayacağıyla ilgili Bahattin Duran, "FIFA kokartlarını yine takacaklar. Ama 1-2 ay maç alamazlar. 1 sene sonra kokartları geri alınır, alınmaz onu bilemem. Fakat çok yara aldılar kokartlarını takamadan. TFF, iki tane FIFA yaptığı çok nadide çiçeği kopardı" açıklamasında bulundu.

"Hakemler, işinde mutsuz olan memur gibi"

Mevcut hakem ve yardımcı hakemlerle sık sık iletişimde olduğunu da vurgulayan Duran, "Konuştuğum hakem arkadaşlarım da yardımcı hakem arkadaşlarım da şu anki ortamdan acayip rahatsızdı. Bu MHK'den, MHK'nin uygulamalarından, en son Mehmet Büyükekşi'nin elini masaya vurarak konuşmalarından hakemler rahatsızdı. Hakemler niye bu rahatsız ortamda devam ediyorlar; çünkü maç ücretleri 6 sene sonra 2 katına çıktı. Hakem ücreti 20 bin, yardımcı hakem ücreti 8 bin 800 TL oldu. Sadece para kazanmak için, işinde mutsuz olan memur gibi onlar da görev yapıyorlar. İşinde mutlu olmadığın zaman, tek motivasyon kaynağın para olduğu zaman da hatalar oluyor" ifadelerini kullandı. Bahattin Duran, ayrıca Tarık Ongun ile birlikte 20, 21 ve 22 Ocak 2023 tarihlerinde Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun düzenleyeceği seminere eğitimci olarak katılacaklarının da bilgisini verdi.

Uygar Aydın

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