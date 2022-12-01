Bahçe içinde depo olarak kullanılan kamyon kasası alev alev yandı

Yangın, Yavuz Selim Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede depo olarak kullanılan kamyon kasasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Uslu



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