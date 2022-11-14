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Bahçe kapısından atlayıp köpeği böyle çaldı

Bahçe kapısından atlayıp köpeği böyle çaldı
Bahçe kapısından atlayıp köpeği böyle çaldı

Eskişehir’de bir bahçeye girerek köpek çaldığı iddia edilen şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Bahçe kapısından atlayıp köpeği böyle çaldı - Tıkla İzle

Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşanan olayda kimliği belirsiz bisikletli şahıs, bir evin bahçesine atlayarak köpek çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan görüntülerde, bisikletiyle geçen şahıs bahçe içerisindeki köpeği gözüne kestirdi. Yol kenarına bisikletini bırakan şüpheli, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe kapısının üzerinden atlayarak köpeği çaldı. Çaldığı köpeği peşine takarak bisikletiyle uzaklaşan şahıs kayıplara karıştı.

Ali Furkan Çetiner

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