Gümüşhane'de DSİ eliyle yapılan ve Gümüşhane'nin en önemli yatırımları arasında yer alan Bahçecik Barajı tam doluluğa ulaştı ve fazla suyu tahliye etme aşamasına geldi.

DSİ'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bahçecik Barajı, Gümüşhane İl Merkezinin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılamak maksadı ile inşa edilmiştir. Baraj, 330.000 metreküp gövde hacmine sahip olup inşaatı 08.06.2017 tarihinde başlamış ve gövde imalatı tamamlanarak 26.04.2022 tarihinde su tutulmaya başlanmıştır. Barajın rezervuar hacmi 3.200.000 metreküp olup, 27.05.2023 tarihi itibariyle 3.165.012 m3 su depolanmıştır. İnşaatın tamamlandığı ilk yıl derivasyon olmadan baraj rezervuarı tam olarak dolmuş ve dolu savaktan su savaklanacak hale gelmiştir” denildi.

“Sızmalar giderilecek”

Açıklamada, barajda yüklenici firmanın işlerinin devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Bahçecik Barajı gibi silindirle sıkıştırılmış beton barajlar, betonun 30 santimetre kalınlığında tabakalar halinde serilip sıkıştırılması yöntemiyle inşa edilirler. Su tutma aşamasında yamaçlardan veya katmanlar arasından oluşması muhtemel olan su çıkışlarının iyileştirilmesi amacıyla da yapı içerisinde drenaj galerileri inşa edilir. Sadece bu barajda değil uygulaması tamamlanan bu tip tüm barajlarda aynı yöntemle oluşması muhtemel sızmalar galeri içerisinden yapılacak enjeksiyon yöntemi ile giderilmektedir. Bahçecik Barajında da 2 kademeli drenaj galerisi inşa edilmiştir. Su tutma eylemi gerçekleştirildikten sonra su çıkışı gözlenen noktalar tespit edilip enjeksiyon ile bu noktalardaki sızmalar giderilecektir. SSB (silindirle sıkıştırılmış beton) yöntemi ile imal edilen barajlarda bu durum sıkça rastlanan ve beklenen bir durumdur.

“Su çıkışları ve sızmalar öngörülen bir durum”

Barajda meydana gelen su çıkışları ve sızmaların öngörülebilir bir durum olduğunun altı çizilen açıklamada, “Baraj gövdesi içerisinde enjeksiyon perdesinin mansap kısmında yeraltı suyundan dolayı oluşacak su basınçlarını da önleyebilmek adına SSB barajlarda basınç düşürme kuyuları inşa edilir. Bahçecik barajında da toplam 6m ara ile 88 adet basınç düşürme kuyuları inşa edilmiştir. Bu kuyular gövde içinde biriken suları drenaj galerilerine aktarmakta buradan da tahliye edilmektedir. Sonuç olarak; barajın mansabında gözlenen su çıkışları ve sızmalar öngörülen bir durumdur.” ifadelerine yer verildi.

“Ne gövde için nede su kayıpları için bir sorun yok”

Sızmaların baraj gövdesi ve su kayıpları açısından sorun teşkil etmediği belirtilen açıklamada, “İşin tamamlanma aşamasında su tutulması ile ortaya çıkan bu durum, yine böyle bir duruma çözüm olması maksadı ile gövde içerisine imal edilmiş galerilerden yapılacak enjeksiyonla giderilecektir. Sızmalar ne gövde için nede su kayıpları için bir sorun teşkil etmemektedir. Barajın diğer ünitelerinin tamamlanması yine kurumuzca çalışmaları devam eden arıtma tesisi ve iletim hattının tamamlanması ile Gümüşhane ilimizin içme suyu problemi çözüme kavuşmuş olacaktır” denildi.

Uğur Aydın

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