Bahçede bayram kahvaltısı yaparken dehşeti yaşadılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bayram eğlencesi adı altında havaya sıkılan mermiler faciaya sebep oluyordu. Her yıl yetkililerce uyarılar yapılmasına rağmen şehrin dört bir yanında havaya ateş eden magandalar vatandaşın can güvenliğini hiçe saydı. Üzücü olaylardan bir tanesi de Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi 344. Sokak üzerinde yaşandı. Murat Tokluca, komşuları ve yakınlarıyla birlikte kahvaltı yapmak için evinin bahçesine çıktı. Tokluca ile arkadaşı Cevdet Topaloğlu, komşu ve yakınları ile birlikte kahvaltı yaptığı esnada nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin hedefi oldu. Murat Tokluca'nın karnına isabet ederek seken mermi, Cevdet Topaloğlu'nun da koluna da geldi. Bayram kahvaltısını zehir eden olay esnasında merminin, bahçede bulunan yaşı küçük çocuklara isabet etmemesi ise facianın eşiğinden döndürdü. Tokluca ve Topaloğlu başlarından geçen olayı anlattı.

“İnsan hayatı ne kadar basit, canımızdan olabilirdik”

Yorgun mermi karnına isabet eden Murat Tokluca, “İnsan hayatı ne kadar basit, çocukların olduğu bir ortamda kahvaltı yaparken yedik mermiyi. Kurban Bayramı'nı güzel bir şekilde geçirmek için arkadaşlarımızla beraber sabah kahvaltısı yapalım dedik, masayı kurduk. Tam neşeleneceğiz, eğleneceğiz derken nereden geldiği belli olmayan mermi karnıma isabet etti. Burada önemli olan benim bu mermiyi yemem değil; iki, dört ve altı yaşlarında çocuklarımız vardı, bunlardan birinin kafasına veya vücuduna da gelebilirdi. Magandalar yüzünden bu olayı yaşamak zorunda değiliz biz. Polis ekiplerimiz geldi konuya ilişkin inceleme başlattı ama onlarda ne yapsın her yerden havaya ateş açılıyor. Biz burada canımızdan olabilirdik veya çocuklarımızdan birisine denk gelseydi bunun hesabını kim verecekti. Bayramlar da klasikleşti artık, neyi kutluyorlarsa? Bu sadece kendini tatmindir. Hastaneye gittik baktırdık, bir şey yok Allah'a şükür. Bunu yapanların biraz vicdanlı olmaları lazım. Kendi çocuk, torun veya yakınları olabilir bu duruma düşen. Zevk alacaklar mı onlara bir şey olduğu zaman?” diye konuştu.

“Neye uğradığımızı şaşırdık”

Cevdet Topaloğlu ise, “Bayram sabahı aile ve komşularımızla beraber bahçede kahvaltı yapalım dedik. Tam kahvaltının ortasında yanımda oturan Murat kardeşimin karnına mermi isabet etti. Sonrasında ise benim dirseğime de çarparak oturduğum sandalyeye düştü. Biz ne olduğunu anlayamadık. Kalkıp baktığımda küçük mermi çekirdeğini buldum. Sonrasında adli işlemler için polis ekiplerini çağırdık. Burada çocuklarımız vardı, beraber kahvaltımızı yapıyorduk, onlara da isabet edebilirdi. Veya bizim herhangi birimizin kafasına da gelebilirdi, daha büyük bir sıkıntı oluşturabilirdi bu yorgun mermi. Yani bayramımızı zehir edebilirdi. Bayram sabahı silahla havaya ateş açmaları ne amaçlı, onların da çoluk, çocuk ve akrabaları var. Onların da başına aynı olay gelebilirdi, şoktayız şu anda. Polis ekipleri gelerek gerekli işlemleri başlattı. Sonucu bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin konuya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

Batuhan Saçar - Burak Can Tokyürek



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