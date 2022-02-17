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Bahçedeki elektrik kablosunu çalan hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı

Bahçedeki elektrik kablosunu çalan hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı
Bahçedeki elektrik kablosunu çalan hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı

Arnavutköy'de bir evin bahçesine giren hırsız, elektrik kablosunu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçedeki elektrik kablosunu çalan hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı - Tıkla İzle

Olay Arnavutköy Anadolu Mahallesi Şule Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın bahçesindeki elektrik kabloları hırsızın hedefi oldu. Bahçeye giren hırsız kabloyu hiç düşünmeden aldı. Kabloyu çalan hırsız olay yerinden hızla uzaklaşırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlığı anlatan Nizam Bulut, "Asansör çalıştırmak için kablo yetmedi. Ben ikinci kabloyu getirdim. Yedeğini alıp götürmüşler. İsteseydiler verirdik. Kameranın altında çalıyor. Hanım bağırdı ona rağmen götürdü. Yetişemediğim iyi oldu" dedi.
 

Batuhan Toprak
 

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