Bahçedeki elektrik kablosunu çalan hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı

Olay Arnavutköy Anadolu Mahallesi Şule Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın bahçesindeki elektrik kabloları hırsızın hedefi oldu. Bahçeye giren hırsız kabloyu hiç düşünmeden aldı. Kabloyu çalan hırsız olay yerinden hızla uzaklaşırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlığı anlatan Nizam Bulut, "Asansör çalıştırmak için kablo yetmedi. Ben ikinci kabloyu getirdim. Yedeğini alıp götürmüşler. İsteseydiler verirdik. Kameranın altında çalıyor. Hanım bağırdı ona rağmen götürdü. Yetişemediğim iyi oldu" dedi.



Batuhan Toprak

