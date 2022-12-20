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Bahçedeki odunlar tutuştu ev yanmaktan kurtuldu

Bahçedeki odunlar tutuştu ev yanmaktan kurtuldu
Bahçedeki odunlar tutuştu ev yanmaktan kurtuldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bahçedeki odunların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde bir evin bahçesindeki odun ve yanıcı maddeler tutuştu. Marmaris İtfaiye Grup amirliği ekipleri ihbar üzerine geldiği olay yerinde bir evin bahçesindeki odun ve yanıcı maddelerin alev almasına müdahale ederek söndürdü. Alevler evin dış kapı ve pencerelerine zarar verirken dumandan etkilenen ya da yaralı vatandaş olmadığı bilgisi verildi.

Güldemet Kızıl
 

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