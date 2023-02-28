İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bahçeli: 'Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm'

Bahçeli: 'Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm'
Bahçeli: 'Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaos üretimine heves etmek bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş, iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur. Herkes yerini yurdunu, haddini hududunu bilmelidir. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm'' dedi.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, arsızdır, art niyetlidir.Stadyumlardan hükümet istifa bağırtısının koro halinde seslendirilmesi, deprem felaketinde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza ve depremzede kardeşlerimize vahim bir saygısızlıktır. Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaos üretimine heves etmek bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş, iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur. Herkes yerini yurdunu, haddini hududunu bilmelidir. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrükspor'a gönül veren bir kişi olarak hayatıma devam edeceğim. 

 

 

 

 

 

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.