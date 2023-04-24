Bahçeli: 'Cumhura baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açık hava toplantıları çerçevesinde Çankırı'da konuştu. Çankırı Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Bahçeli, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, muhalefete de sert eleştirilerde bulundu.

"Böylesine bir dünya panoramasında Türkiye yıldız gibi parlamakta"

Dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin bir yıldız gibi parladığını kaydeden Bahçeli, "Şöyle bir etrafınıza bakınız. Afrika'dan Balkanlara, Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya, Uzak Doğu Asya'dan Kafkaslara, Asya steplerinden Avrupa'ya varıncaya kadar huzursuzluk ve ufuksuzluk her yeri sarmıştır. Çatışmalar, terör eylemleri, ticaret savaşları, etnik rekabetler, mezhep gerilimleri, ekonomik operasyonlar, stratejik mücadeleler, hakimiyet ve paylaşım kavgaları dünyayı ablukaya almıştır. Sudan'da tam bir iç savaş sürmektedir. Depremden sonra bu ilkeye giden binlerce Hataylı kardeşimiz tahliye edilmeyi beklemektedir. Yunanistan Dedeağaç'tan Girit'e kadar, Amerika Birleşik Devletleri tarafından silahlandırılmaktadır. Fransa'nın başını çektiği bazı Avrupa ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nden stratejik bağımsızlıklarını kazanmanın peşindedir. Küresel nitelikli bir enstitü alarm zilleri çalarak dünyanın uçurumdan önceki son çıkışta olduğunu açıklamıştır. Macron'un akıl hocası en geç Ağustos ayında küresel finans krizinin doğacağını iddia etmiştir. Dünyanın önde gelen ekonomileri, üretim, üretkenlik ve verimlilik başlıklarında yaygın sorunlarla boğuşmaktadır. Artan faizler, yeşeren enflasyon riski, vergi gelirlerindeki azalmalar, büyüyen bütçe açıkları, yükselen borçlar, düşmeyen enflasyon oranları, küresel riskleri canlı tutmaktadır. 2023-2028 arasında küresel kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 100'ün üzerine çıkacağı öngörülmektedir. Uyarısı yapılan küresel bankacılık krizi ile eş zamanlı gerçekleşmesi tahmin edilen küresel çaptaki borç krizi güçlenilmesi çok zor olacak siyasi, sosyal ve ekonomik fırtınayı tetikleyecektir. Önümüzdeki yıllar hiç de güvenli hiç de rahat olmayacaktır. Irak'ın Süleymaniye kenti fiilen PKK/YPG'nin kontrolüne girmiştir. Teröristlerin Süleymaniye'den Irak'ın Kuzey'ine geçişlerine Amerika Birleşik Devletleri refakat etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü, YPG'nin terör örgütü olmadığını bir kez daha belirtmiştir. Kuzey Kore komşularını ve diğer ülkeleri devamlı tehdit etmektedir. Çin ile Tayvan arasındaki gerilim sertleşmektedir. Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı çatışma farklı boyutlar kazanmaktadır. Kısacası özetlediğim böylesine bir dünya panoramasında Türkiye yıldız gibi parlamakta. Nihayetinde pozitif ayrışmaktadır. Çünkü Türkiye emin, ehli ve tecrübeli bir iradenin yönetimindedir. Bu kazanımı heba edemeyiz, heder edemeyiz, israf edemeyiz, tarihin gerisine düşemeyiz" dedi.

“Cumhura baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir”

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK'nın onayı ile aday olduğunu belirten Bahçeli, “Cumhur İttifakı'nın fedakarca hizmet etmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin muharrik ve müteyakkız vasfı ülkemizin elini güçlendirmekte, her alan ve sahada öne çıkmasını temin etmektedir. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hayatın ve hadiselerin arkasında değil, önündedir. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye başkalarının gündeminde nesne değil, kendi gündeminin öznesindedir. Devleti yönetmek için irade lazımdır. Devleti yönetmek için bağımsız bir irade gereklidir. Devleti yönetmek için yeni yüzyılı Türkçe okumak, dünyayı başkent Ankara'nın vizyonu ile kavramak vazgeçilmez bir sorumluluktur. Tecrübe derseniz Cumhur İttifakı'ndadır, geleceği kuşatan dört başı mamur projeler Cumhur İttifakı'ndadır. Türk bayrağını yükselten, Türkiye'ye değer katan irade Cumhur İttifakı'dır. Ülkemizi gelişmişlik seviyesine çıkartacak akıl, ahlak, siyaset, strateji, hakim ve adil ruh Cumhur İttifakı ile türemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacak kişi hem kalben, hem kafa yapısı bakımından hem de karakter itibari ile milli olmak zorundadır. Cumhura baş olmak, oyuncak değildir, cumhura baş olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı asla değildir. Hazineden tam altın dağıtma aldatmasıyla milletimizin aklını çelmeyi düşünenler, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olacaklar. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı PKK'nın onayından geçmiştir, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına FETÖ ‘tamam' demiş, destek vermiştir. 15 Temmuz hain ve haşhaşi darbe girişiminin rövanşını almak isteyenler Kılıçdaroğlu'nun arkasında kuyruğa girmişlerdir. Durum bu kadar vahim, bu kadar skandaldır” diye konuştu.

“Milli iradenin üzerinde sisli bir iradenin hayalini kuruyorlar”

“Cumhurun zaferi ufukta görüldükçe küresel nefret salgını yaygınlaşıyor” ifadelerine yer veren Bahçeli, “Kandil'e yuvalanmış PKK'nın elebaşları teker teker Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle Türkiye'nin önü kesilmek isteniyor. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi ne de kültürü vardır. Dünyanın ağırlaşan meselelerini kavrayacak akıl ve sezgiden mahrumdur. Türkiye'nin bölgesinde ve küresel alanda sözü dinlenen ülke olmasını hazmedemiyorlar. ‘Soğan' diyorlar, yapılan köprülere karşı çıkıyorlar; ‘patates' diyorlar yollara, tünellere, demiryollarına, barajlara, havalimanlarına, uzaya fırlatılan uydulara denize indirilen uçak gemisine, gökyüzünde süzülen milli muharip savaş uçaklarına itiraz edip, kara çalıyorlar. YPG elebaşı İHA'dan, SİHA'dan şikayet ediyor, aynı tutumu CHP, İYİ Parti ve diğer zillet partileri de savunuyor. Biz Türk milletine hizmetkarlıktan şeref duyuyoruz. CHP'liler nasıl ABD'yi tatmin ve memnun edeceklerini düşünüyorlar. Bunlar gayri milli uçurumların dibine yuvarlanmışlar. Zalimlere fayton feneri gibi sinyal üstüne sinyal yakıyorlar. Milli iradenin üzerinde sisli bir iradenin hayalini kuruyorlar. Emperyalizmin arkasına saklanıp Türkiye'yi taşlıyorlar. Zalimlerin tetikçiliğinden medet umuyorlar. Güya demokrasiyi överek Türk milletinin özlem ve hedeflerini karalıyorlar. Terör örgütlerini arkalıyorlar. Zulmü alkışlıyorlar. Zilleti aklıyorlar. Maalesef emperyalizmin hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması utanç anıtı gibi karşımızdadır” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kötülemeleri sonuçsuz kalacaktır”

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirmesinin sonuçsuz kalacağını kaydeden Bahçeli, “Bunlardan hayır gelmez, çünkü zilletin sonu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir. İP'ciler, DEVA'cılar, ‘Serokcu'lar, oncular, buncular, bilumum sol ve bölücü mihraklar neyle uğraşırsa beyhudedir, Türk milletini geçemez, Türkiye'yi yenemez, Çankırı'ya kastedemezler. 100 yılın en parlak yönetim reformu olan kuvvetler ayrılığını netleştiren, Türkiye'nin gücüne güç katan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kötülemeleri sonuçsuz kalacaktır” diyerek vatandaşlara “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam etsin mi” sorusunu sordu.

“Kılıçdaroğlu Kürt kökenli kardeşlerimizin terörist muamelesi gördüğünü iddia etmiştir. Bu iddia düşman iddiasıdır”

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de etnik ve mezhep ırkçılığına soyunduğunu belirten Bahçeli, “Bugüne kadar Türkiye'de hiç kimsenin etnik kökenine bakılmadı. Hiç kimsenin mezhebine kafa yorulmadı. Kılıçdaroğlu iyice su kaynatmış, iyice kayış koparmış olacak ki etnik ve mezhep ırkçılığından nemalanmanın hevesine kapılmıştır. Bedeli kanla ödenerek kazanılan bin yıllık varlığımız, bin yıl boyunca sevgi ile yoğurduğumuz kardeşliğimiz, birlikte yaşanan bin yılın eseri olan milli kimliğimiz, bin yılda oluşan dayanışma ahlakımız, zillet ittifakı tarafından tehdit edilmektedir. Bu kara kampanyanın içinde İYİ Parti de yerini almıştır. CHP zihniyeti, korkak, aciz ve çaresizdir. Kılıçdaroğlu Kürt kökenli kardeşlerimizin terörist muamelesi gördüğünü iddia etmiştir. Bu iddia düşman iddiasıdır, bu ağız PKK ağzıdır, bu üslup bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyenlerin kirli propagandasıdır. Kürt kökenli kardeşlerimiz, milletimizin şerefli, eşit ve onurlu mensuplarıdır. Kılıçdaroğlu'nun iddiası tepeden tırnağa iftiradır. Aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa sevk etmektedir. Ağır bir suçtur. Dersim'in intikamını almak için her türlü yola müracaat eden Kılıçdaroğlu, tahrikleri ile sabrımızı sınamaktadır. Alevi olduğunu söylemiş, saygı duyarız. Bizim için Alevi İslamiyet inancına sahip olan kim varsa öz ve öz kardeşimizdir. Peki, bugüne kadar bunu gündeme getirmeyen Kılıçdaroğlu neden bu zamanı seçmiştir, amacı nedir, neyin peşindedir? Yeni bir fitnenin kıvılcımını mı tutuşturmanın arayışındadır? Bizim için Sünni ne ise Alevi de odur. Nitekim, ikisi de Müslümandır. Fakat, mezhepçilik yapmak, etnik köken tahrikçiliğine girişmek bu millete yapılacak en büyük kötülüktür” ifadelerini kullandı.

“‘Vatanım, bayrağım, milletim, kardeşliğim ve mukaddesatım' diyen herkesle biriz, diriyiz ve kardeşiz”

Halkı kin ve düşmanlığa itmenin Türk tarihini karalamak olduğunu kaydeden Bahçeli, “Türk tarihini karalamak için kolladıkları fırsatlar, milli kimliği parçalamak için yürütülen kampanyalar oluşturmaktadır. Çankırı'dan her vatandaşıma sesleniyorum. Nereli olursanız olunuz, ister güneyden, ister kuzeyden, ister doğudan, ister batıdan, kim olursanız olunuz, ülkemin neresinde doğarsanız doğunuz, kökünüz, kökeniniz, mezhebiniz ne olursa olsun, ‘vatanım, bayrağım, milletim, kardeşliğim ve mukaddesatım' diyen herkesle biriz, diriyiz ve kardeşiz. Bin yılın kaynaştırdığı Türk milleti üzerindeki oyunlar boşa çıkacaktır, tuzaklar bozulacaktır, kurulan düzenler dağıtılacaktır. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türk milleti azgın fitneye geçit vermeyecektir. Hiçbir şer odağı boş hayale kapılmasın. Cumhur İttifakı oldukça yenilmemizi ve yıkılmamızı hedefleyenler her zaman hüsrana uğrayacaktır. Bundan kaçış yoktur. Kurtuluşları söz konusu değildir. Artık bütün yollar 14 Mayıs 2023 tarihine açılmaktadır. Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibarıyla çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tezahür etmesidir" dedi.

Recep Arslan - Vedat Yunus İkizoğlu - Bedirhan Göksu



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